Астрономы NASA открыли сверхмассивную черную дыру, которая является старейшей из всех известных. Ей 13,2 млрд лет, и эта черная дыра в галактике UHZ1 практически ровесница Большого взрыва. Она образовалась через 470 млн лет после того, как он произошел, считают ученые. Это открытие может изменить наше понимание того, как образовалась Вселенная.

Сверхмассивная черная дыра — что известно

По оценкам ученых, эта черная дыра в 10-100 млн раз массивнее нашего Солнца. Время, когда она сформировалась, указывает на то, что Вселенная была еще очень молодой.

Исследователи считают, что она образовалась непосредственно в результате коллапса огромного облака газа. Такой вывод они сделали благодаря спектр-анализу, который проводили с помощью телескопов, включая Джеймса Уэбба.

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— Черные дыры не имеют много времени на рост. Ее размер свидетельствует, что она либо очень быстро росла, либо родилась уже большой, — предполагает автор исследования Энди Гулдинг из Принстонского университета в Нью-Джерси.

По своей сути черная дыра является областью пространства-времени, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может выйти наружу. Открытие NASA поражает своим размером, поскольку ее масса подобна массе всех звезд в галактике, где она расположена. Обычно черные дыры по массе в десять раз меньше по сравнению с общей массой звезд в галактиках.

Как обнаружили сверхмассивную черную дыру

Группа исследователей применила два космических телескопа — сверхмощного Джеймса Уэбба и обсерваторию Чандра, действующую почти четверть века.

— Нам был нужен Вебб, чтобы найти эту чрезвычайно далекую галактику, и Чандра, чтобы найти ее сверхмассивную черную дыру, — сказал автор исследования Акос Богдан из Центра астрофизики в Кембридже.

Двухнедельные наблюдения Чандры обнаружили интенсивный перегретый газ с рентгеновским излучением в галактике UHZ1. Это характерный признак сверхмассивной черной дыры. Благодаря гравитационному линзированию ученые примерно в четыре раза увеличили галактический свет и рентгеновские лучи от газа вокруг черной дыры. Вследствие этого усилился инфракрасный сигнал, обнаруженный Уэббом. Поэтому Чандра нашел слабый источник рентгеновского излучения.

Исследователи планируют использовать полученные данные для создания более полной картины формирования ранней Вселенной.