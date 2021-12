В субботу, 25 декабря, в 14.20 по киевскому времени должен состояться долгожданный запуск космического телескопа Джеймса Уэбба. Этот аппарат поможет ученым узнать еще больше тайн космоса.

Факты ICTV расскажут подробности о телескопе, важности его миссии и где смотреть трансляцию запуска.

Создание телескопа Джеймса Уэбба

В первую очередь — это орбитальная инфракрасная обсерватория, которая считается самой мощной в мире. Разработка началась в 1996 году американскими астрономами. Изначально обсерватория получила название Космический телескоп нового поколения (NGSG), а уже со временем ее переименовали в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба.

Уже в 1997 году телескоп планировали запустить в космос в 2007 году — тогда на проект было выделено $500 млн. В итоге на конец декабря 2021 года на разработку и отправку в космос телескопа Джеймса Уэбба потратили более $10 млрд.

Над проектом совместно работали более 17 стран под руководством NASA — в этом им также помогали Европейское и Канадское космическое агентство.

Задачи телескопа

Первоначально обсерватория Джеймса Уэбба создавалась для замены уже существующего аппарата Hubble, который на протяжении последних 30 лет помогал ученым изучать Вселенную из космоса. Новый телескоп во всем превосходит своего предшественника.

Он весит 11 тонн, а Hubble – 6 тонн. Большие шестиугольники золотистого оттенка – самая ценная часть телескопа. Эти зеркала имеют диаметр 6,5 м. Hubble может похвастаться зеркалами размером 2,5 м.

Новый телескоп способен “смотреть” значительно дальше Hubble — он оборудован устройствами для улавливания инфракрасного диапазона излучения. Такая технология эффективна для поиска экзопланет, похожих на Землю, но находящихся вне Солнечной системы.

Телескоп будет изучать и атмосферу новых миров, и возможно, поможет найти внеземную жизнь.

Трансляция запуска

Известно, что за взлет отвечает компания Arianespace, которая предоставила для запуска свою ракету Ariane 5.

Today, December 21st, the Launch Readiness Review has been successfully completed and concluded with the authorization to perform the launch vehicle rollout and the start of the launch chronology. pic.twitter.com/FXLWaAzNls

— Arianespace (@Arianespace) December 21, 2021