Астронавти NASA Том Маршберн та Кейла Беррон вийшли у відкритий космос із борту МКС. На цей крок космонавти пішли задля заміни несправної антени на поверхні міжнародної станції. NASA транслює місію на YouTube.

На відео показали процес із самого початку – з моменту підготовки виходу космонавтів у відкритий космос. Величезна кількість камер із зовнішнього боку МКС та із захисних костюмів астронавтів показують процес заміни антени. Цей компонент вже давно втратив свою працездатність — він не може передавати голосові сигнали та дані у низькошвидкісному діапазоні для диспетчерів на Землі.

Також можна помітити та рух космічної станції навколо Землі – про це свідчить зміна освітлення – промені світла з’являються та зникають.

Для проведення робіт та переміщення вздовж МКС, космонавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер керує роботизованою рукою-маніпулятором Canadarm-2 зсередини станції.

За даними NASA, процес заміни компонента займе близько шести з половиною годин.

Spacewalk officially underway! At 6:15am ET, @AstroMarshburn & Kayla Barron of @NASA_Astronauts set their spacesuits to battery power, marking the start of a spacewalk expected to last about 6.5 hours. Watch live & send your questions using #AskNASA: https://t.co/CuuxMqEW9U

— NASA (@NASA) December 2, 2021