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Астронавти NASA успішно вийшли у відкритий космос: онлайн-трансляція

2 Грудня 2021, 14:47
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Космонавт

Астронавти NASA Том Маршберн та Кейла Беррон вийшли у відкритий космос із борту МКС. На цей крок космонавти пішли задля заміни несправної антени на поверхні міжнародної станції. NASA транслює місію на YouTube.

На відео показали процес із самого початку – з моменту підготовки виходу космонавтів у відкритий космос. Величезна кількість камер із зовнішнього боку МКС та із захисних костюмів астронавтів показують процес заміни антени. Цей компонент вже давно втратив свою працездатність — він не може передавати голосові сигнали та дані у низькошвидкісному діапазоні для диспетчерів на Землі.

Також можна помітити та рух космічної станції навколо Землі – про це свідчить зміна освітлення – промені світла з’являються та зникають.

Для проведення робіт та переміщення вздовж МКС, космонавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер керує роботизованою рукою-маніпулятором Canadarm-2 зсередини станції.

За даними NASA, процес заміни компонента займе близько шести з половиною годин.

– Вихід у відкритий космос офіційно розпочався! Том Маршберн і Кейла Беррон із NASA переключили свої скафандри в режим живлення від батареї, відзначивши початок виходу у відкритий космос, який, як очікується, триватиме близько 6,5 години, – зазначили у Twitter NASA.

Ремонт МКС планувався ще у вівторок, проте його було перенесено NASA через загрозу можливого прольоту поблизу станції космічного сміття.

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Теги
NASA , Космос , МКС , Політ у космос
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