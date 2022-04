На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну протикорабельними ракетами Нептун успішно вразили ракетний крейсер Москва Чорноморського флоту РФ. Після цього судно було виведено з ладу та почало тонути.

Ця маленька перемога України – ляпас Росії, адже це саме той корабель, який послали українські захисники Зміїного. Цю подія активно обговорюють у мережі як військові експерти, так і прості користувачі мережі, які створюють меми та діляться ними у соцмережах.

Меми про потонулого крейсера Москва – далі в матеріалі.

Український співак Святослав Вакарчук уже оцінив новину – в Instagram він опублікував фото на тлі білборду, на якому написано Російський військовий корабель! Ну шо, ти дійшов?

– Походу, так, – іронічно наголосив Святослав.

Активіст і політичний діяч Сергій Стерненко висміяв заяви Росії про бази Азова, які армії РФ ввижаються у будь-якому житловому будинку, садочку та лікарні.

Користувачі почали коментувати саркастичне повідомлення Сергія, переробивши популярну пісню з мультика Губка Боб Квадратні Штани.

Шоумен Сергій Притула акцентував свою увагу на назві крейсера та провів паралель із Москвою, яка поки що стоїть на суші.

Інші користувачі Twitter заявили про втручання Нептуна – це не лише бог морів, а й крилата ракета, якою підбили крейсер.

Багато хто не забув і про винахідливість наших фермерів, які вправно транспортують ворожу техніку за допомогою тракторів. На тлі корабля, ворожі танки вже не здаються найціннішим трофеєм для сміливих українців.

Винахідливі користувачі нагадали про символ Z, який малюють на російську військову техніку. Однак, поєднання клавіш Ctrl + Z на клавіатурі змушує предмети зникати. Символ Z зіграв з кораблем злий жарт і насправді.

Did somebody at the Kremlin already wake #Putin ????‍♂️???????? up to notify him that #Moskva has been Ctrl-Z pic.twitter.com/ymsu0Xr9vw

— i.W.A.N. (@iwaneijs) April 14, 2022