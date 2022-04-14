На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну протикорабельними ракетами Нептун успішно вразили ракетний крейсер Москва Чорноморського флоту РФ. Після цього судно було виведено з ладу та почало тонути.
Ця маленька перемога України – ляпас Росії, адже це саме той корабель, який послали українські захисники Зміїного. Цю подія активно обговорюють у мережі як військові експерти, так і прості користувачі мережі, які створюють меми та діляться ними у соцмережах.
Меми про потонулого крейсера Москва – далі в матеріалі.
Український співак Святослав Вакарчук уже оцінив новину – в Instagram він опублікував фото на тлі білборду, на якому написано Російський військовий корабель! Ну шо, ти дійшов?
– Походу, так, – іронічно наголосив Святослав.
Активіст і політичний діяч Сергій Стерненко висміяв заяви Росії про бази Азова, які армії РФ ввижаються у будь-якому житловому будинку, садочку та лікарні.
Кажуть, на дні Чорного моря є база Азова, тож крейсер «Москва» вирішив перевірити
— Serhii Sternenko (@sternenko) April 13, 2022
Користувачі почали коментувати саркастичне повідомлення Сергія, переробивши популярну пісню з мультика Губка Боб Квадратні Штани.
— хто живе в Чорному морі на дні?
— рускіє ваєнньіє кораблі
— руслана ???????? (@ru_zefirka) April 13, 2022
Шоумен Сергій Притула акцентував свою увагу на назві крейсера та провів паралель із Москвою, яка поки що стоїть на суші.
Що там, догоріла вже одна #Moskva?
А коли там друга на черзі – та що на суші поки стоїть?;))))
— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 14, 2022
Інші користувачі Twitter заявили про втручання Нептуна – це не лише бог морів, а й крилата ракета, якою підбили крейсер.
Нептун передав Посейдону і Губці Бобу крейсер «Moskva» у право власності????
— Vadym Blonsky (@vadymblonsky) April 14, 2022
Багато хто не забув і про винахідливість наших фермерів, які вправно транспортують ворожу техніку за допомогою тракторів. На тлі корабля, ворожі танки вже не здаються найціннішим трофеєм для сміливих українців.
— ???????? LinksFrischGeduschterGutmensch???????????? (@linksbynature) April 14, 2022
Goodbye #Москва (#Moskva).. ???? pic.twitter.com/QXjjdX04sL
— Equalityw⭕rld ????❤️ ???????? (@StopGeweld_Nu) April 14, 2022
Винахідливі користувачі нагадали про символ Z, який малюють на російську військову техніку. Однак, поєднання клавіш Ctrl + Z на клавіатурі змушує предмети зникати. Символ Z зіграв з кораблем злий жарт і насправді.
Did somebody at the Kremlin already wake #Putin ????♂️???????? up to notify him that #Moskva has been Ctrl-Z pic.twitter.com/ymsu0Xr9vw
— i.W.A.N. (@iwaneijs) April 14, 2022
У березні мережею поширилися фото, де на башти російських танків приварювали сталеві листи – вороги вірили, що це захистить їх від повітряних ударів. Звичайно, ця ідея виявилася провальною, що й неодноразово доводилося на полі битви. Користувачі Twitter жартують, що таку ж технологію використовували й на судні, сподіваючись на додатковий захист.
Exclusive pictures of the new Slava class cruiser refit design#Moscow #Moskva #sinking #ukraine #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/VZM6F2eYxQ
— Utterly Spammy ???????? (@USpammy) April 14, 2022
Екіпажу судна не варто засмучуватися. Після підбиття, крейсера підвищили до субмарини – саме час вивчити морське дно.
Brilliant pic.twitter.com/PW8gpTSt6h
— Paul Massaro (@apmassaro3) April 14, 2022