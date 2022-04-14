На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну протикорабельними ракетами Нептун успішно вразили ракетний крейсер Москва Чорноморського флоту РФ. Після цього судно було виведено з ладу та почало тонути.

Ця маленька перемога України – ляпас Росії, адже це саме той корабель, який послали українські захисники Зміїного. Цю подія активно обговорюють у мережі як військові експерти, так і прості користувачі мережі, які створюють меми та діляться ними у соцмережах.

Меми про потонулого крейсера Москва – далі в матеріалі.

Український співак Святослав Вакарчук уже оцінив новину – в Instagram він опублікував фото на тлі білборду, на якому написано Російський військовий корабель! Ну шо, ти дійшов?

– Походу, так, – іронічно наголосив Святослав.

Активіст і політичний діяч Сергій Стерненко висміяв заяви Росії про бази Азова, які армії РФ ввижаються у будь-якому житловому будинку, садочку та лікарні.

Кажуть, на дні Чорного моря є база Азова, тож крейсер «Москва» вирішив перевірити — Serhii Sternenko (@sternenko) April 13, 2022

Користувачі почали коментувати саркастичне повідомлення Сергія, переробивши популярну пісню з мультика Губка Боб Квадратні Штани.

— хто живе в Чорному морі на дні?

— рускіє ваєнньіє кораблі — руслана ???????? (@ru_zefirka) April 13, 2022

Шоумен Сергій Притула акцентував свою увагу на назві крейсера та провів паралель із Москвою, яка поки що стоїть на суші.

Що там, догоріла вже одна #Moskva?

А коли там друга на черзі – та що на суші поки стоїть?;)))) — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 14, 2022

Інші користувачі Twitter заявили про втручання Нептуна – це не лише бог морів, а й крилата ракета, якою підбили крейсер.

Нептун передав Посейдону і Губці Бобу крейсер «Moskva» у право власності???? — Vadym Blonsky (@vadymblonsky) April 14, 2022

Багато хто не забув і про винахідливість наших фермерів, які вправно транспортують ворожу техніку за допомогою тракторів. На тлі корабля, ворожі танки вже не здаються найціннішим трофеєм для сміливих українців.

Винахідливі користувачі нагадали про символ Z, який малюють на російську військову техніку. Однак, поєднання клавіш Ctrl + Z на клавіатурі змушує предмети зникати. Символ Z зіграв з кораблем злий жарт і насправді.

Did somebody at the Kremlin already wake #Putin ????‍♂️???????? up to notify him that #Moskva has been Ctrl-Z pic.twitter.com/ymsu0Xr9vw — i.W.A.N. (@iwaneijs) April 14, 2022

У березні мережею поширилися фото, де на башти російських танків приварювали сталеві листи – вороги вірили, що це захистить їх від повітряних ударів. Звичайно, ця ідея виявилася провальною, що й неодноразово доводилося на полі битви. Користувачі Twitter жартують, що таку ж технологію використовували й на судні, сподіваючись на додатковий захист.

Екіпажу судна не варто засмучуватися. Після підбиття, крейсера підвищили до субмарини – саме час вивчити морське дно.