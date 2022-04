На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, противокорабельными ракетами Нептун успешно поразили ракетный крейсер Москва Черноморского флота РФ. После этого судно было выведено из строя и начало тонуть.

Эта маленькая победа Украины — пощечина России, ведь это именно тот корабль, который послали украинские защитники Змеиного. Данное событие активно обсуждают в сети как военные эксперты, так и простые пользователи сети, которые создают мемы и делятся ими в соцсетях.

Мемы о потонувшем крейсере Москва — далее в материале.

Украинский певец Святослав Вакарчук уже оценил новость — в Instagram он опубликовал фото на фоне билборда, на котором написано Русский военный корабль! Ну шо, ты дошел?

— Походу, да, — иронично подчеркнул Святослав.

Активист и политический деятель Сергей Стерненко высмеял заявления России о базах Азова, которые армии РФ мерещатся в любом жилом доме, садике и больнице.

Пользователи начали комментировать саркастичный посыл Сергея, переделав популярную песню с мультика Губка Боб Квадратные Штаны.

Шоумен Сергей Притула акцентировал свое внимание на названии крейсера и провел параллель с Москвой, которая пока что стоит на суше.

Другие пользователи Twitter заявили о деяниях Нептуна — это не только бог морей, но и крылатая ракета, которой подбили крейсер.

Многие не забыли и о находчивости наших фермеров, которые умело транспортируют вражескую технику с помощью тракторов. На фоне корабля, вражеские танки уже не кажутся самым ценным трофеем для смелых украинцев.

Находчивые пользователи напомнили о символе Z, которые рисуют на российскую военную технику. Однако сочетание клавиш Ctrl + Z на клавиатуре заставляет предметы исчезать. Символ Z сыграл с кораблем злую шутку и в реальности.

Did somebody at the Kremlin already wake #Putin ????‍♂️???????? up to notify him that #Moskva has been Ctrl-Z pic.twitter.com/ymsu0Xr9vw

— i.W.A.N. (@iwaneijs) April 14, 2022