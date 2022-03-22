У Росії на тлі повномасштабного вторгнення в Україні 24 лютого виник дефіцит деяких продуктів, зокрема цукру. У мережі з’явилася величезна кількість відео та фото, як жителі РФ у чергах влаштовують бійки та забирають пакети один в одного.

Меми про дефіцит цукру в Росії – далі в матеріалі.

Деякі мешканці країни-агресора переробляють ікони, підганяючи їх під нинішні реалії.

Інші – вміло знаходять паралелі між постапокаліптичним світом Оселя зла, де знімалася актриса з українським корінням Міла Йовович. На картинці вона тікає від зомбі із мішком цукру.

Так, зараз у Росії можна отримати по обличчю не тільки через жінку серця.

Відео з пенсіонерами на тренажерах набуло нового сенсу. Тепер вони готуються до захоплення “солодкого золота” за будь-яку ціну. Цукрові війська – іронічно підписав ролик автор.

Співробітники магазинів уже втомилися від питань щодо наявності цукру – вони чіпляють таблички на одяг, щоб не відповідати сотні разів однаково відвідувачам. Явний показник того, яка ситуація з продуктами.

Так, перекупників та спекулянтів не люблять у Росії. Багато хто думає, що саме вони стали причиною дефіциту цукру, а не якісь там санкції. Їхня поліція напевно всіляко заважатиме такій діяльності, тож у нинішніх реаліях заповзятливих людей можна назвати кримінальними особистостями.

Без цукру вже не сходиш на кухню за солоденьким – жителям Росії саме час подумати про свою фігуру, адже літній сезон уже незабаром.

У магазинах починаються неабиякі сварки. У мережі активно обговорюється фото із жінкою, яка їде з автоматом у пакеті. Цілком собі реальна картина, враховуючи дефіцит деяких продуктів та зухвальства місцевих людей.

Розчаруємо жителів Росії – у пустелі Сахара немає цукру. Побитися за солодке в морі піску не вдасться.

А якщо продукти й залишилися на полицях, то ціни на них побили історичний максимум.