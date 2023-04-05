На Закарпатті запустили Митницю у смартфоні: черги на кордоні можна перевірити у два кліки

На Закарпатті презентували та запустили в тестовому режимі онлайн-ресурс Митниця у смартфоні. Додаток містить усі сервіси митниці – тут можна стежити за ситуацією на кордоні онлайн, знайти калькулятор розмитнення авто і навіть дізнатися умови перевезення домашніх тварин.

Проєкт Митниця у смартфоні розробили для комфортного перетину кордону. Закарпаття межує із чотирма європейськими країнами. Тут діє 19 пунктів пропуску. Щомісяця кордон через них проїжджає майже пів мільйона людей. Відсьогодні вони матимуть швидкий доступ до інформації – всього у два кліки.

– Ми не витратили на створення цього онлайн-ресурсу ані копійки. Працювали над ним наші співробітники разом зі спеціалістами департаменту цифровізації Держмитслужби упродовж двох місяців. Перед цим ми об’їхали пункти пропуску і побачили, з якими проблемами стикаються українці, перетинаючи кордон. Концепцію проєкту Митниця у смартфоні підтримала Держмитслужба України, – розповів Фактам ICTV в. о. начальника Закарпатської митниці Олександр Семирга.

На платформі Митниця у смартфоні інформацію про черги на кордоні оновлюватимуть щогодини. Порадять, який пункт пропуску обрати, щоб перетнути якнайшвидше кордон. Можна ще й прокласти зручний до нього маршрут.

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Крім того, в додатку є онлайн-калькулятор розмитнення автомобіля.

– На цій платформі є можливість самостійно попередньо заповнити декларацію, коли здійснюєте ввезення автомобіля. Без залучення митного брокера. І є основні вимоги, умови та рекомендації, які допоможуть вам це зробити легко. Можна швидко підготуватися до проходження контролю та пройти його, – додає Семирга.

Одразу з телефона тепер можна подати не лише декларацію про ввезення авто, а й гуманітарної допомоги. Або ж дізнатися правила та умови перевезення домашніх тварин. Тут знайдете контакти усіх митних підрозділів.

– Важливою функцією є можливість звернення до Закарпатської митниці просто з ресурсу. Вам необхідно просто ввести свої контактні дані та поставити запитання. Ми сподіваємося, що ця функція дозволить отримати зворотний зв’язок від громадян як про роботу митниці, так і про функціонування ресурсу. Звернення громадян наші працівники будуть моніторити 24/7. На них відведено мінімальний час опрацювання, – каже Олександр Семирга.

Окрім цього, на порталі є роз’яснення та відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають за перетину кордону. Передбачено блок з інформацією для підприємців, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Із цього ресурсу у них є можливість зайти на вебпортал Єдине вікно.

Функціонал онлайн-ресурсу митники розширюватимуть, зважаючи на запити подорожувальників. І не виключають: свій досвід, якщо він буде успішним, поширять на всю Україну.

– Реалізація цього проєкту передбачає тримісячний тестовий період. За ці три місяці, які попереду, хочемо максимально зібрати інформацію, наскільки він корисний, які є недопрацювання. Можливо, помилки, що ми не врахували. Очікуємо на зворотній зв’язок від усіх, хто буде ним користуватися, – говорить керівник митниці.

Посилання на Митницю у смартфоні можна знайти на сайті Закарпатської митниці та на її сторінках у соцмережах. Щоби про нього якнайшвидше дізналося чимбільше людей, митники встановлять перед пунктами пропуску дорожні знаки з чітким QR-кодом.