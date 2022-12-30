На Закарпатті створили локальну Дію: для чого та як зареєструватися

На Закарпатті створили локальну Дію – цифровий портал для якісної комунікації та надання допомоги переселенцям, а також релокованому і місцевому бізнесу. Над цифровізацією адміністративних процесів фахівці працювали тут кілька місяців. Закарпатська Дія – це пілотний проєкт, в інших регіонах такого немає.

– На Закарпатті є величезна кількість внутрішньо переміщених осіб. Ми створили на базі ОВА кілька кол-центрів для комунікації з ними. Та не всі отримували якісну інформацію. І для того, щоб покращити цю комунікацію і допомогу українцям, які перебувають на Закарпатті, ми й створити саме таку закарпатську Дію. Тут, завдяки простим рішенням і простим діям, ти отримуєш доступ до величезної бази даних і користуєшся нею. Цей портал буде корисним і для бізнесу, місцевого і релокованого, який теж уже став місцевим, – каже голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Цифровий гуманітарно-комунікаційний портал наразі працює у тестовому режимі як звичайний сайт. Його вдосконалюють, щодня поповнюватимуть новою інформацією. І збираються інтегрувати в єдиний портал державних послуг Дія.

– Цей портал створювали фахівці відділу цифровізації Закарпатської ОВА. Допомагали нам релоковані на Закарпаття айтішники. Основна його мета – зібрати усю корисну інформацію в одному місці, в рамках одного посилання. Цей продукт буде постійно вдосконалюватися, адміністратори щодня додаватимуть сюди нову інформацію, – пояснює заступник голови Закарпатської ОВА з питань цифрової трансформації Олександр Пацкан.

Зараз дивляться

Власний закарпатський цифровий гуманітарно-комунікаційний портал має інше призначення та функціонал, аніж єдиний портал державних послуг Дія. Та він буде корисним для кожного закарпатця, кажуть його розробники. Зареєструватися тут просто, користуватися зручно.

– Достатньо відсканувати QR-код, вказати своє ім’я, прізвище та по батькові, обов’язково номер телефону та електронну адресу. Особисті дані тут добре захищені. Після цього вам надійде смс із підтвердженням, що ви зареєстровані. Все це легко зробити. І тепер вже можна заходити на портал. Тут є кілька розділів. Обираєте, який вам потрібен, – говорить Олександр Пацкан.

Тут є інформація про робочі місця, гуманітарну допомогу, вільне житло, підтримку бізнесу та волонтерів. Є усі необхідні адереси і номери телефонів. Наразі представлено понад 400 вакансій. Є інформація про шелтери для ВПО, є перелік волонтерських організацій з контактами.

Також портал буде адмініструвати програму підтримки закарпатських підприємців в умовах енергетичної кризи – Energy help. Тут вони зможуть зареєструватися, щоб отримати відшкодування витрат на придбання альтернативних джерел енергії.