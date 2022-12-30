На Закарпатье создали локальную Дію: для чего и как зарегистрироваться

На Закарпатье создали локальное приложение Дія — цифровой портал для качественной коммуникации и помощи переселенцам, а также релоцированному и местному бизнесу. Над цифровизацией административных процессов специалисты работали здесь несколько месяцев. Закарпатская Дія — это пилотный проект, в других регионах такого нет.

— На Закарпатье есть огромное количество внутренне перемещенных лиц. Мы создали на базе ОВА несколько колл-центров для коммуникации с ними. Но не все получали качественную информацию. И для того, чтобы улучшить эту коммуникацию и помощь находящимся на Закарпатье украинцам, мы и создали именно такую Закарпатскую Дію. Здесь, благодаря простым решениям и простым действиям, ты получаешь доступ к огромной базе данных и пользуешься ею. Этот портал будет полезен и для бизнеса, местного и релокированного, который тоже стал местным, — говорит председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Цифровой гуманитарно-коммуникационный портал работает в тестовом режиме как обычный сайт. Его усовершенствуют, ежедневно будут пополнять новой информацией. И собираются интегрировать в единый портал государственных услуг Дія.

– Этот портал создавали специалисты отдела цифровизации Закарпатской ОВА. Помогали нам релоцированные на Закарпатье айтишники. Основная его цель – собрать всю полезную информацию в одном месте, в рамках одной ссылки. Этот продукт будет постоянно совершенствоваться, администраторы будут ежедневно добавлять сюда новую информацию, — объясняет заместитель председателя Закарпатской ОВА по вопросам цифровой трансформации Александр Пацкан.

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Собственный закарпатский цифровой гуманитарно-коммуникационный портал имеет иное назначение и функционал, чем единственный портал государственных услуг Дія. Но он будет полезен каждому закарпатцу, говорят его разработчики. Зарегистрироваться здесь просто, пользоваться удобно.

— Достаточно отсканировать QR-код, указать свое имя, фамилию и отчество, обязательно номер телефона и электронный адрес. Личные данные здесь хорошо защищены. После этого вам придет смс с подтверждением, что вы зарегистрированы. Все это легко сделать. Теперь уже можно заходить на портал. Здесь есть несколько разделов. Выбираете, какой вам нужен, – говорит Александр Пацкан.

Здесь есть информация о рабочих местах, гуманитарной помощи, свободном жилье, поддержке бизнеса и волонтеров. Есть все необходимые адреса и номера телефонов. В настоящее время представлено более 400 вакансий. Есть информация о шелтерах для ВПЛ, есть перечень волонтерских организаций с контактами.

Также портал будет администрировать программу поддержки закарпатских предпринимателей в условиях энергетического кризиса – Energy help. Здесь они смогут зарегистрироваться, чтобы получить возмещение расходов на приобретение альтернативных источников энергии.