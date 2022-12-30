Камери на борту космічної станції Тяньгун показали, який вигляд має Земля із космосу.

Тяньгун літає над Землею на висоті від 350 до 450 км, що дозволяє добре та детально розглянути планету.

На відео видно, що наша планета демонструє свій характерний синій колір, іноді камери вловлюють тіні, які хмари відкидають на водяний світ унизу, а іноді сонце світить м’яким прожектором.

Зараз дивляться

Сьогодні на станції завжди знаходиться виключно китайський екіпаж і проводяться різні наукові дослідження. Китай може спробувати використати свою нову орбітальну базу, щоб просунутися до вищої мети – Місяця.

Також з часом Тяньгун може бути збільшена у розмірах, але коли це станеться і чи станеться взагалі – невідомо.