Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Космос

На висоті від 350 до 450 км: астронавти показали Землю із космосу

30 Грудня 2022, 17:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
планета Земля
Джерело: Depositphotos

Камери на борту космічної станції Тяньгун показали, який вигляд має Земля із космосу.

Тяньгун літає над Землею на висоті від 350 до 450 км, що дозволяє добре та детально розглянути планету.

На відео видно, що наша планета демонструє свій характерний синій колір, іноді камери вловлюють тіні, які хмари відкидають на водяний світ унизу, а іноді сонце світить м’яким прожектором.

Зараз дивляться

Сьогодні на станції завжди знаходиться виключно китайський екіпаж і проводяться різні наукові дослідження. Китай може спробувати використати свою нову орбітальну базу, щоб просунутися до вищої мети – Місяця.

Також з часом Тяньгун може бути збільшена у розмірах, але коли це станеться і чи станеться взагалі – невідомо.

Читайте також:
МарсПоки що без сніговиків: у NASA показали, як виглядає зимовий Марс

Джерело
Space
Теги
Земля Космос
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь