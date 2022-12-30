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На высоте от 350 до 450 км: астронавты показали Землю из космоса

30 декабря 2022, 17:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
планета Земля
Источник: Depositphotos

Камеры на борту космической станции Тяньгун показали, как выглядит Земля из космоса.

Тяньгун летает над Землей на высоте от 350 до 450 км, что позволяет хорошо и детально рассмотреть планету.

На видео видно, что наша планета демонстрирует свой характерный синий цвет, иногда камеры улавливают тени, которые облака отбрасывают на водный мир внизу, а иногда солнце светит мягким прожектором.

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Сейчас на станции постоянно находится исключительно китайский экипаж и проводятся разные научные исследования. Китай может попытаться использовать свою новую орбитальную базу, чтобы продвинуться к более высокой цели — Луне.

Также со временем Тяньгун может быть увеличена в размерах, но когда это произойдет и произойдет ли вообще — неизвестно.

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Источник
Space
Теги
Земля Космос
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