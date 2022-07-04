На сервіс TikTok подали до суду після смерті двох дівчат, які брали участь у виклику Blackout Challenge. Інцидент трапився на тлі популярності відео у додатку, де підлітки душать себе до непритомності.

Повідомляється, що загинули 8-річна Лалані Еріка Уолтон та 9-річна Арріані Джайлін Арройо – вони невдало скопіювали тренд із соцмережі. Позов на сервіс подали до Верховного суду округу Лос-Анджелес.

Один з найпопулярніших додатків у світі звинувачують у неправильній роботі алгоритмів – TikTok рекомендував дівчаткам відеоролики із душінням, через що вони вирішили випробувати тренд на собі.

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8-річну дівчинку виявили над своїм ліжком, і після аналізу її планшета стало відомо, що вона дивилася відео з трендом Blackout Challenge.

Арройо також знайшли мертвого на повідку собаки у підвалі будинку.

Це не перші випадки подібних трагедій – вже відомо про як мінімум чотири інциденти, жертвами яких стали підлітки 10-14 років.

– TikTok, безперечно, знав, що смертельний виклик Blackout Challenge поширюється через їхній додаток, а також те, що їхній алгоритм спеціально згодовував Blackout Challenge дітям, – повідомляється в скарзі Центру захисту жертв соціальних мереж.

Представники TikTok вже відповіли на звинувачення, і заявили, що виклик із душінням вже був популярним, і про нього користувачі знають не завдяки соцмережі.

– Ми стежимо за безпекою користувачів, і негайно видалимо відповідний контент, якщо його буде виявлено, – заявили в компанії.

Це вже не перший небезпечний челендж у TikTok – у 2017 році був відомий тренд Tide Pod, через який підлітки їли капсули з пральним порошком.

У червні сервіс мав інші проблеми, пов’язані з безпекою – TikTok звинуватили у стеженні за користувачами. Злив корпоративних документів показав, що співробітники соцмережі у Китаї мали доступ до особистої інформації користувачів.