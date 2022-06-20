Популярну соцмережу TikTok звинуватили у стеженні за користувачами. Мова йде про зловживання повноваженнями китайських співробітників, які мають доступ до особистих даних користувачів.

Скандал оприлюднили на тлі заяв самої TikTok про перенаправлення даних користувачів США на сервери в межах країни, а не в Китай.

До рук журналістів видання BuzzFeed потрапили записи зборів та презентацій для співробітників соцмережі. У документах йшлося про необхідність надання доступу до даних користувачів США. У файлах повідомляється, що один зі співробітників відділу довіри та безпеки TikTok нібито заявив, що все видно в Китаї, а інший працівник додав, що інженери мають доступ до всього.

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Схоже, співробітники мали доступ до особистої інформації користувачів з вересня 2021 року до січня 2022 року. TikTok багато років критикується за розкриття конфіденційних даних жителів штатів з боку Китаю. Ще 2020 року колишній президент США Дональд Трамп погрожував заборонити сервіс на території країни, якщо TikTok відмовиться розмістити свої сервери в межах штатів.

Тепер, за заявою сервісу, всі дані користувачів США надсилаються на сервери компанії Oracle, які розміщені в межах держави.