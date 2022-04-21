У Instagram просять не публікувати відео з TikTok. Глава соцмережі Адам Моссері анонсував низку змін, які стосуватимуться як популярних блогерів, так і звичайних користувачів.

Директор популярного сервісу хоче переконатися, що гроші та славу отримають саме творці контенту, а не ті, хто взяв відео та публікував в іншій соцмережі.

Перша зміна – можливість описати свою професію. Можна підписати себе як Фотограф або Репер, і ця інформація буде відображатися щоразу, коли користувача відзначатимуть у публікації.

Також Instagram активно просуватиме оригінальний контент за допомогою алгоритмів.

– Якщо ви створюєте щось з нуля, то маєте отримати більше визнання, ніж якби ви повторно ділилися чужим відео. Ми намагатимемося зробити більше, щоб підвищити цінність оригінального контенту, – заявив Моссері у зверненні до користувачів.

???? New Features ???? We’ve added new ways to tag and improved ranking: – Product Tags

– Enhanced Tags

– Ranking for originality Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr — Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022

І хоча просування оригінальних фото та відео не нова функція, Instagram ще більше схилятиметься до унікальних публікацій. Іншими словами, директор соцмережі попросив користувачів не публікувати популярні відео з TikTok у Reels.

Глава Meta Марк Цукерберг не раз заявляв, що короткі відео є форматом контенту, який росте найшвидше, через що вони тепер доступні як у Facebook, так і в Instagram.

Тепер, якщо на відео буде видно логотип TikTok, його рейтинг буде занижуватися. Як ще виявлятимуть крадений контент, Моссері не повідомив.