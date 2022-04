У Instagram просять не публікувати відео з TikTok. Глава соцмережі Адам Моссері анонсував низку змін, які стосуватимуться як популярних блогерів, так і звичайних користувачів.

Директор популярного сервісу хоче переконатися, що гроші та славу отримають саме творці контенту, а не ті, хто взяв відео та публікував в іншій соцмережі.

Перша зміна – можливість описати свою професію. Можна підписати себе як Фотограф або Репер, і ця інформація буде відображатися щоразу, коли користувача відзначатимуть у публікації.

Також Instagram активно просуватиме оригінальний контент за допомогою алгоритмів.

???? New Features ????

We’ve added new ways to tag and improved ranking:

– Product Tags

– Enhanced Tags

– Ranking for originality

Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr

— Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022