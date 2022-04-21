У Instagram просять не публікувати відео з TikTok. Глава соцмережі Адам Моссері анонсував низку змін, які стосуватимуться як популярних блогерів, так і звичайних користувачів.
Директор популярного сервісу хоче переконатися, що гроші та славу отримають саме творці контенту, а не ті, хто взяв відео та публікував в іншій соцмережі.
Перша зміна – можливість описати свою професію. Можна підписати себе як Фотограф або Репер, і ця інформація буде відображатися щоразу, коли користувача відзначатимуть у публікації.
Також Instagram активно просуватиме оригінальний контент за допомогою алгоритмів.
– Якщо ви створюєте щось з нуля, то маєте отримати більше визнання, ніж якби ви повторно ділилися чужим відео. Ми намагатимемося зробити більше, щоб підвищити цінність оригінального контенту, – заявив Моссері у зверненні до користувачів.
???? New Features ????
We’ve added new ways to tag and improved ranking:
– Product Tags
– Enhanced Tags
– Ranking for originality
Creators are so important to the future of Instagram, and we want to make sure that they are successful and get all the credit they deserve. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr
— Adam Mosseri (@mosseri) April 20, 2022
І хоча просування оригінальних фото та відео не нова функція, Instagram ще більше схилятиметься до унікальних публікацій. Іншими словами, директор соцмережі попросив користувачів не публікувати популярні відео з TikTok у Reels.
Глава Meta Марк Цукерберг не раз заявляв, що короткі відео є форматом контенту, який росте найшвидше, через що вони тепер доступні як у Facebook, так і в Instagram.
Тепер, якщо на відео буде видно логотип TikTok, його рейтинг буде занижуватися. Як ще виявлятимуть крадений контент, Моссері не повідомив.