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Космос

На МКС відправлять арабського астронавта 2023 року: політ увійде в історію

26 Липня 2022, 09:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Султан Аль Неяди

На МКС відправлять першого арабського космонавта Султана Аль-Неяді, який проведе на МКС рекордний час. Місія запланована на 2023 рік і має увійти в історію.

Політ еміратського космонавта займе пів року – шість місяців він проведе на МКС, а потім повернеться на Землю.

Президент ОАЕ Мохамед бен Заїд Аль Нахайян привітав Султана Аль Неяді з обранням для місії.

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– Я пишаюся тим, що вітаю Султана з обранням першого арабського астронавта, який проведе 6 місяців на Міжнародній космічній станції. Ця історична віха ґрунтується на міцному фундаменті квітучої космічної програми ОАЕ, – заявив Мохамед.

Відомо, що до нелегкого покликання космонавта Султана почав готуватися ще у вересні 2018 року – за його плечима підготовка у Г’юстоні в Техасі та Кельні в Німеччині, де він отримував цінні знання за підтримки NASA, ESA та JAXA.

Його навчили носити скафандр вагою в 10 кг, а також виконувати повсякденні завдання – приготування їжі, використання камери для фотографування Землі, створення зв’язку з наземними станціями та багато іншого.

Не лише МКС приваблює космонавтів та ракетні компанії – днями у Швейцарії показали космічні будинки для астронавтів SpaceX, які в майбутньому зможуть колонізувати Марс та Місяць. Це триповерхові будинки, в яких можна усамітнитися. Їхня висота – 7 метрів, і вони повністю створені за допомогою 3D-принтера.

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NASA SpaceX МКС
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