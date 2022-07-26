На МКС отправят первого арабского космонавта Султана Аль-Неяди, который проведет на МКС рекордное время. Миссия запланирована на 2023 год, и должна войти в историю.

Полет эмиратского космонавта займет пол года — шесть месяцев он проведет на станции, а затем вернется на Землю.

Президент ОАЭ Мохамед бен Заид Аль Нахайян поздравил Султана Аль Неяди с избранием для миссии.

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— Я горжусь тем, что поздравляю Султана с избранием в качестве первого арабского астронавта, который проведет 6 месяцев на Международной космической станции. Эта историческая веха основана на прочном фундаменте цветущей космической программы ОАЭ, — заявил Мохамед.

Известно, что к нелегкому призванию космонавта Султана начал готовиться еще в сентябре 2018 года — за его плечами подготовка в Хьюстоне в Техасе и Кельне в Германии, где он получал ценные знания при поддержке NASA, ESA и JAXA.

Его научили носить скафандр весом в 10 кг, а также выполнять повседневные задачи — приготовление пищи, использование камеры для фотографирования Земли, создание связи с наземными станциями, и многое другое.

Не только МКС привлекает космонавтов и ракетные компании — на днях в Швейцарии показали космические дома для астронавтов SpaceX, которые в будущем смогут колонизировать Марс и Луну. Это трехэтажные здания, в которых можно уединиться. Их высота — 7 метров, и они полностью созданы с помощью 3D-принтера.