NASA порадували фанатів космосу новим відео з Марса, де зараз працює дрон Ingenuity. Летючий апарат зробив рекордний політ і зафіксував поверхню планети на камеру.

Ролик було знято ще 8 квітня, але до рук співробітників NASA він потрапив зовсім недавно. Відомо, що Ingenuity пролетів рекордні 704 метри на висоті 10 метрів зі швидкістю з 19 км/год. Камера апарату була спрямована вниз, що дозволило вченим отримати більше інформації щодо поверхні Марса.

Зараз дивляться

Це вже 25-й політ на рахунку Ingenuity – отримані дані він відправляє марсоходу Perseverance, який передає інформацію орбітальному апарату, що пролітає біля Марса. Після цього відео відправили для приймання мережею радіотарілок NASA.

Космічний дрон зараз готується до свого 29 польоту над поверхнею Марса після деяких збоїв зі зв’язком — усьому виною пил на планеті, який заважає Ingenuity функціонувати належним чином.

Наприкінці квітня ровер Perseverance зняв на Марсі рідкісне явище — сонячне затемнення. Завдяки високій якості камери, ролик вразив не лише вчених, а й користувачів мережі. Затемнення тривало близько 40 секунд – набагато коротше, ніж на Землі. Все через розміри супутника Марса – Фобос у 157 разів менший, ніж наш Місяць.