Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Космос

Нескінченні дюни та каміння: у NASA показали, як виглядає Марс з близької відстані

29 Травня 2022, 10:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нескінченні дюни та каміння: у NASA показали, як виглядає Марс з близької відстані
Джерело: Unsplash

NASA порадували фанатів космосу новим відео з Марса, де зараз працює дрон Ingenuity. Летючий апарат зробив рекордний політ і зафіксував поверхню планети на камеру.

Ролик було знято ще 8 квітня, але до рук співробітників NASA він потрапив зовсім недавно. Відомо, що Ingenuity пролетів рекордні 704 метри на висоті 10 метрів зі швидкістю з 19 км/год. Камера апарату була спрямована вниз, що дозволило вченим отримати більше інформації щодо поверхні Марса.

Зараз дивляться

Це вже 25-й політ на рахунку Ingenuity – отримані дані він відправляє марсоходу Perseverance, який передає інформацію орбітальному апарату, що пролітає біля Марса. Після цього відео відправили для приймання мережею радіотарілок NASA.

Космічний дрон зараз готується до свого 29 польоту над поверхнею Марса після деяких збоїв зі зв’язком — усьому виною пил на планеті, який заважає Ingenuity функціонувати належним чином.

Наприкінці квітня ровер Perseverance зняв на Марсі рідкісне явище — сонячне затемнення. Завдяки високій якості камери, ролик вразив не лише вчених, а й користувачів мережі. Затемнення тривало близько 40 секунд – набагато коротше, ніж на Землі. Все через розміри супутника Марса – Фобос у 157 разів менший, ніж наш Місяць.

Читайте також:
МарсРовер NASA зняв сонячне затемнення на Марсі: дивовижні кадри

Теги
NASA, Марс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь