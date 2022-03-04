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На картах Apple з’явилося Міністерство Фашизму Росії

4 Березня 2022, 16:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Apple

Міноборони РФ перейменували на картах Apple на Міністерство Фашизму Російської Федерації. Зміни спостерігаються на картах від виробника iPhone.

Apple

Зміни відмітили користувачі сервісів компанії. Відомо, що змінити дані на карті можна за допомогою Apple Maps Connect.

– Якщо ви є власником малого бізнесу, ви можете скористатися сервісом Apple Maps Connect, щоб додати або оновити інформацію про свою компанію в сервісі Карти, і клієнти могли вас знайти, – повідомляється на сайті Apple.

У компанії поки ніяк не відреагували – можливо, це зробили самі співробітники Apple, хакери, або користувачі iPhone.

У будь-якому випадку Apple відключила свою платіжну систему для росіян – аналогічно зробила і корпорація Google.

Також на нашому боці й популярний месенджер Telegram, який пообіцяв боротися з пропагандою війни з боку Росії, а також попереджати українців про повітряну тривогу.

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Наразі цей месенджер має величезну кількість корисних сервісів, які можуть урятувати життя простим українцям. Серед них – офіційний бот ЗСУ, за допомогою якого можна заявити про місцеперебування ворожої техніки. Якщо побачили мітку – щоб її знешкодили можна повідомити в інший сервіс. З повним списком корисних Telegram-ботів можна ознайомитись на Фактах ICTV.

Теги
Apple
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