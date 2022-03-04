Минобороны РФ переименовали на картах Apple в Министерство Фашизма Российской Федерации. Изменение наблюдается на картах от производителя iPhone.

Изменения заметили пользователи сервисов компании. Известно, что сменить данные на карте можно с помощью Apple Maps Connect.

— Если вы владелец малого бизнеса, вы можете воспользоваться сервисом Apple Maps Connect, чтобы добавить или обновить информацию о своей компании в сервисе Карты, и клиенты могли вас найти, — сообщается на сайте Apple.

В компании пока никак не отреагировали — возможно, это сделали сами сотрудники Apple, хакеры, или же пользователи iPhone.

В любом случае Apple отключила свою платежную систему для жителей России — аналогично поступила и корпорация Google.

Также на нашей стороне и популярный мессенджер Telegram, который пообещал бороться с пропагандой войны со стороны России, а также предупреждать жителей Украины о воздушной тревоге.

Сейчас этот мессенджер имеет огромное количество полезных сервисов, которые могут спасти жизнь простым украинцам. Среди них — официальный бот ВСУ, с помощью которого можно заявить о местоположении вражеской техники. Если увидели метку — чтобы ее обезвредили можно сообщить в другой сервис. С полным списком полезных Telegram-ботов можно ознакомиться на Фактах ICTV.