Компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, зіткнулася з новими звинуваченнями з боку інвесторів та влади США. Корпорація Марка Цукерберга надавала неправдиві відомості про шкоду соцмережі з метою інвестування та збільшення вартості акцій.

У позові генерального прокурора Огайо Дейва Йоста стверджується, що компанія обдурила суспільство, надавши неправдиві дані про негативний вплив соцмереж на стан дітей та підлітків. Йдеться про Facebook та Instagram, а про шкоду сервісів стало відомо завдяки тисячам сторінок корпоративних документів, які злила колишня співробітниця Френсіс Гауген.

Ще у жовтні документи довели той факт, що Facebook провела дослідження з вивченням фізичного стану підлітків, які користуються Instagram. Як виявилося, більшість дітей незадоволені своїм тілом, переглядаючи “ідеальні” фотографії відомих блогерів і моделей.

На свій захист компанія Цукерберга заявила, що дані з досліджень невірні, а кількість учасників опитування замала, щоб робити однозначні висновки.

Представники Meta додали, що позов є необґрунтованим і свої докази вони нададуть уже в суді.

У позові також стверджується, що після поширення злитих документів, вартість акцій Facebook різко знизилася, що призвело до грошових втрат інвесторів на суму понад $100 млрд. Суд може зобов’язати соцмережу повернути кошти постраждалим від поганої репутації Facebook.