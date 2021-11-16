Компания Meta, которая владеет соцсетью Facebook, столкнулась с новыми обвинениями со стороны инвесторов и властей США. Корпорация Марка Цукерберга предоставляла ложные сведения о вреде соцсети с целью инвестирования и увеличении стоимости акций.

В иске генерального прокурора Огайо Дэйва Йоста утверждается, что компания обманула общество, предоставив ложные данные о негативном влиянии соцсетей на состояние детей и подростков. Речь идет о Facebook и Instagram, а о вреде сервисов стало известно благодаря тысячам страниц корпоративных документов, которые слила бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген.

Еще в октябре документы доказали тот факт, что Facebook провела исследование с изучением физического состояние подростков, которые пользуются Instagram. Как оказалось, большинство из детей недовольны своим телом, просматривая “идеальные” фотографии известных блогеров и моделей.

В свою защиту компания Цукерберга заявила, что данные с исследований неверные, а количество участников опроса слишком мало, чтобы делать однозначные выводы.

Представители Meta добавили, что иск является необоснованным, и свои доказательства они предоставят уже в суде.

В иске также утверждается, что после распространения слитых документов, стоимость акций Facebook резко снизилась, что привело денежным потерям инвесторов на сумму более $100 млрд. Суд может обязать соцсеть вернуть средства пострадавшим от плохой репутации Facebook.