5 травня стало відомо про затримання проросійського блогера, який переховувався від влади України за кордоном. Так, в Іспанії затримано Шарія, якого СБУ підозрює в державній зраді. Ця новина викликала бурхливу реакцію в мережі – багато хто навіть провів паралелі із затриманням Медведчука, яке також привернуло увагу не лише українців, а й усього світового суспільства.

Звичайно, будь-яка подібна новина не обходиться без мемів – лише за кілька годин після інформації про затримання, в мережі з’явилася величезна кількість іронічних жартів та глузувань.

Реакція соцмереж на затримання Шарія в Іспанії – далі у матеріалі.

Затримання проросійського блогера миттєво порівняли з упійманням Медведчука – багато хто хотів би побачити фотографію Шарія в наручниках та військовій формі, як це було з політиком.

Не секрет, що символ політичної партії Шарія пов’язують із червоною кулькою, як і саму особистість блогера.

– Жодної політики, просто хороший песик лопає червоні кульки, – поділився користувач Twitter милим відео.

Багато хто вже гадає, хто буде наступним — користувачі натякають, що ця доля випаде Іллі Ківі, якого в березні оголосили у міжнародний розшук.

– Реакція соцмереж не забарилася. Не день, а просто свято якесь! Медведчук, Шарій… Хто наступний? Ми дуже сподіваємось, що Ківа! – ділиться своїми припущеннями користувач Twitter.

Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать???? Не день, а просто праздник какой-то! Медведчук, Шарий… Кто следующий? Мы очень надеемся, что Кива! pic.twitter.com/NecNCFl25v — Vladimir O???????????????? (@Vladxxx68O) May 5, 2022

Обличчя Шарія традиційно прифотошопили до мему про військового РФ на прізвисько Чмоня, через якого висміювали зовнішній вигляд окупантів.

Меми про СБУ та спійманого Шарія з блискавичною швидкістю поширюються мережею.

Не забули також про дружину Ольгу, обличчя якої прифотошопили до Оксани Марченко, яка за допомогою відео зверталася до світових лідерів із проханням звільнити її чоловіка.

Обговорили також матеріальну допомогу у розмірі 10 тис. рублів російським вдовам, які втратили своїх чоловіків на війні в Україні. Тепер допомогу отримала і дружина блогера.