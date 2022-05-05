5 мая стало известно о задержании пророссийского блогера, который скрывался от властей Украины за границей. Так, в Испании задержан Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. Эта новость вызвала бурную реакцию в сети — многие даже провели параллели с задержанием Медведчука, которое также привлекло внимание не только украинцев, но и всего мирового общества.

Конечно, любая подобная новость не обходится без мемов — всего за несколько часов после информации о задержании, в сети появилось огромное количество ироничных шуток и насмешек.

Реакция соцсетей на задержание Шария в Испании — далее в материале.

Задержание пророссийского блогера моментально сравнили с поимкой Медведчука — многе хотели бы увидеть фотографию Шария в наручниках и военной форме, как это было с политиком.

Не секрет, что символ политической партии Шария связывают с красным шариком, как и саму личность блогера.

— Никакой политики, просто хорошая собачка лопает красные шарики, — поделился пользователь Twitter милым видео.

Многие уже гадают, кто будет следующим — пользователи намекают, что эта участь выпадет Илье Киве, которого в марте объявили в международный розыск.

— Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать. Не день, а просто праздник какой-то! Медведчук, Шарий… Кто следующий? Мы очень надеемся, что Кива! — делится своими догадками пользователь Twitter.

Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать???? Не день, а просто праздник какой-то! Медведчук, Шарий… Кто следующий? Мы очень надеемся, что Кива! pic.twitter.com/NecNCFl25v — Vladimir O???????????????? (@Vladxxx68O) May 5, 2022

Лицо Шария традиционно прифотошопили к мему про военного РФ по кличке Чмоня, из-за которого высмеивали внешний вид оккупантов.

Мемы про СБУ и пойманного Шария с молниеносной скоростью распространяются по сети.

Не забыли также и о жене Ольге, лицо которой прифотошопили к Оксане Марченко, которая с помощью видео обращалась к мировым лидерам с просьбой освободить ее мужа.

Обсудили также материальную помощь в размере 10 тыс. рублей российским вдовам, потерявшим своих мужчин на войне в Украине. Теперь помощь получила и жена блогера.