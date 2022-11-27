Багато власників валюти Sweatcoin хочуть вивести її на блокчейн-систему Binance. Але поки що це зробити не можна, адже на біржі немає токену SWEAT.

Покрокову інструкцію про те, як вивести, відправити та перевести криптовалюту Sweatcoin на інші біржі та отримати гроші на карту – читайте у матеріалі.

На які біржі можна вивести SWEAT

Список популярних бірж:

Зараз дивляться

Bybit;

Huobi Global;

OKX.

Як вивести Sweatcoin на Bybit

Зайдіть на Bybit; Перейдіть на гаманець Sweat Wallet; Зайдіть на трансфер; Перед тим скопіюйте з біржі Bybit номер спотового гаманця монети Sweat по мережі NIR, зайдіть у трансфер і відправте криптовалюту на гаманець Bybit.

Як вивести Sweatcoin через Bybit на будь-яку гривневу карту

Зайдіть на біржу Bybit. Насамперед монету Sweatcoin переведіть у USDT. Для цього поверніться на головний екран та натисніть на кнопку Trade. У верхньому лівому кутку має бути напис BTС-USDT.

Натисніть на ту стрілку і в пошуку знайдіть монету Sweat. Натисніть на цю кнопку.

Після цього натисніть на кнопку Торгівля, далі на кнопку Продаж і виберіть по ринку ту кількість монет, яку ви хочете продати. Натисніть на кнопку Продати Sweat.

Так ви успішно розмістите ордер і після його виконання іншим покупцем переведете криптовалюту Sweat в USDT.

Після цього натисніть на кнопку Головна, погортайте вниз. Там ви побачите P2P торгівлю. Натисніть на неї. Після цього натисніть на Продаж, оберіть USDT, в правому кутку має бути гривня. В графі сума напишіть мінімальну суму, яку хочете продати. Наприклад, 150 грн. Натисніть Сonfirm.

Після цього на екрані побачите охочих купити у вас USDT за гривні.

Для цього натисніть на кнопку продаж, вкажіть кількість ваших USDT.

Після цього натисніть на спосіб оплати і додайте необхідну карту.

Натисніть Confirm. Гроші переведуться на карту автоматично.