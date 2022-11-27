Многие владельцы валюты Sweatcoin хотят вывести ее на блокчейн-систему Binance. Но пока это сделать нельзя, ведь на бирже нет токена SWEAT.

Пошаговая инструкция о том, как вывести, отправить и перевести криптовалюту Sweatcoin на другие биржи и получить деньги на карту – читайте в материале.

На какие биржи можно вывести SWEAT

Список популярных бирж:

Сейчас смотрят

Bybit;

Huobi Global;

OKX.

Как вывести Sweatcoin на Bybit

Зайдите на Bybit;

Перейдите на кошелек Sweat Wallet;

Зайдите на трансфер;

Перед тем скопируйте с биржи Bybit номер спотового кошелька монеты Sweat по сети NIR, зайдите в трансфер и отправьте криптовалюту на бумажник Bybit.

Как вывести Sweatcoin через Bybit на любую гривневую карту

Зайдите на биржу Bybit. В первую очередь монету Sweatcoin следует перевести в USDT. Для этого вернитесь на главный экран и нажмите кнопку Trade. В верхнем левом углу должна быть надпись BTС-USDT.

Нажмите на эту стрелку и в поиске найдите монету Sweat. Нажмите эту кнопку.

После этого нажмите кнопку Торговля и выберите по рынку количество монет, которое вы хотите продать. Нажмите кнопку продать Sweat.

Так вы успешно разместите ордер и после его выполнения другим покупателем вы успешно переведете криптовалюту Sweat в USDT. После этого нажмите на кнопку Главная, пролистайте вниз. Там вы увидите торговлю P2P. Нажмите на нее.

После этого нажмите на продажу, выберите USDT, в правом углу должна быть гривна. В графе сумма напишите минимальную сумму, которую вы хотите продать. К примеру, 150 грн. Нажмите кнопку Сonfirm.

После этого вы на экране увидите желающих купить USDT за гривны.

Для этого нажмите кнопку Продажи, укажите количество ваших USDT, после этого нажмите Способ оплаты и добавьте необходимую карту.

Нажмите конфигурацию. Деньги будут переведены на карту автоматически.