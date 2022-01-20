На берегу Черного моря нашли территорию, подходящую для строительства космодрома

В южной части Украины обнаружили территорию, которая подходит для строительства космодрома. С этого места теоретически можно запустить ракету, считают специалисты.

Об этом стало известно на брифинге участников Конференции региональных инновационно-космических кластеров Украины в Одессе 20 января.

Руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный отметил, что необходимая территория находится на берегу Черного моря между Одесской и Николаевской областями.

По его словам, из этой местности реально производить запуск ракеты с наклоном 70-80° в сторону Турции. Согласно прогнозу, в случае запуска первая степень ракеты-носителя может упасть в Черное море.

По мнению Присяжного, перед принятием решения о строительстве стратегического объекта необходимо согласовать разные моменты с Турцией, над которой может пролетать вторая ступень ракеты.

Специалисты считают, что существует риск ее падения на территорию этого государства. Космодром в Украине до сих пор не построили из-за жестких требований для его обустройства.

Среди них — большая безлюдная территория, по меньшей мере 500 км вдоль трассы для полета, отсутствие посторонних объектов на расстоянии 200 км справа и слева.

По мнению специалиста, найти такую ​​территорию в нашей стране очень сложно из-за того, что Украина – густонаселенное государство.