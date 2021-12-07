8-річна Ярина із Житомира перемогла у мистецькому конкурсі Європейського космічного агентства. Малюнок маленької українки потрапив до 12-ки переможців, її роботу обрали із 2,5 тис.

Малюнки переможців доправлять на космічну ракету Аріан-5, яка стартуватиме у 2023 році на Юпітер. Апарат досліджуватиме Юпітер – найбільшу планету сонячної системи та її супутники.

– Ярина – допитлива учениця. Вона любить історії – і слухати, і читати, і придумувати. Вона живе в цьому світі історій, – розповіла Наталя Штарова, викладачка музичної школи ім. Ріхтера.

На малювання Ярина ходить третій рік, а малює ледь не з пелюшок. До того ж ліпить, шиє і постійно щось вигадує.

Тато Яринки викладає літературу в місцевому університеті, і саме він запропонував дочці взяти участь у мистецькому конкурсі Європейського космічного агентства. Очевидно, цікавість до космосу в них сімейна.

– Неможливо не цікавитись космосом, живучи в Житомирі, де народився Сергій Корольов, – каже Леонід Заклюжний, батько дівчинки.

Ракету Аріан-5 із малюнком школярки запустять у 2023-му році. До Юпітера космічний корабель прямуватиме 8 років. А потім іще 6 досліджуватиме газового гіганта та його супутники.

– Ми фактично зріднилися з цим космічним кораблем. Він для нас як член сім’ї, ми обов’язково будемо стежити. Я Яринці казав, що за цей час вона встигне вирости, – додав Леонід.

Ярина зізналася, що у майбутньому хотіла б полетіти на Сатурн. Але погодилася б на політ за умови, що це буде важлива місія на кшталт врятувати світ.