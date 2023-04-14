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Ми за мир: Xiaomi відреагувала на внесення до списку спонсорів війни

14 Квітня 2023, 16:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Xiaomi
Джерело: Depositphotos

Компанія Xiaomi прокоментувала рішення НАЗК внести виробника смартфонів до списку міжнародних спонсорів війни. У компанії заявили, що вони за мир у всьому світі.

Про це повідомляється на сайті Xiaomi. Свою позицію китайська корпорація почала з того, що кожен споживач має право на доступ до засобів зв’язку.

– Ми рішуче виступаємо проти звинувачень з боку українського Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) у тому, що ми є міжнародним спонсором війни. Ми не підтримуємо жодних воєнних дій, і підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія – дозволити кожній людині у світі жити краще завдяки інноваційним технологіям, – заявили в Xiaomi.

Утім, не всі компанії вважають, що заробляти гроші на крові – це норма. Великі корпорації за останній рік повномасштабної війни вже покинули ринок РФ. Серед них: Apple, Spotify, Microsoft, Samsung, Nokia та інші виробники електроніки й власники сервісів.

Оскільки НАЗК внесло Xiaomi до списку спонсорів війни, це негативно позначиться на репутації Xiaomi. Багато компаній будуть двічі думати перед тим, як наважуватися на співпрацю – від цього може постраждати довіра клієнтів.

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Теги
Xiaomi Війна в Україні НАЗК
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