В Украине внесли Xiaomi в список международных спонсоров войны. Все из-за того, что китайская компания так и не покинула рынок РФ на фоне полномасштабного вторжения.

Об этом заявили в НАПК. По заявлению агентства, производитель смартфонов до сих пор остается лидером на рынке смартфонов в России, активно продавая свою продукцию.

К примеру, Xiaomi с 2018 года лидирует по онлайн-продажам телефонов в РФ, а также имеет множество своих магазинов Mi Store по всей стране.

Поставки устройств от компании в третьем квартале 2022 года возросли в РФ на 39% — в это время страна-террорист активно бомбила украинские города, забирая жизни у мирных жителей.

— Сейчас же компания активно возобновляет набор персонала в свои офисы в РФ и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов. Это прямо свидетельствует о том, что Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию России против Украины, — заявили в НАПК.

Xiaomi добавили в список из более 21 компаний, которые спонсируют войну. Это может нанести удар по репутации компании — многие международные корпорации будут учитывать дополнительные риски, если захотят сотрудничать с Xiaomi.

Примечательно, что и другие компании не спешили отказываться от рынка РФ. Еще до июля 2022 года Samsung сотрудничала с Россией. Все это делается через непрямые закупки, и для этого набирался персонал.