Компания Xiaomi прокомментировала решение НАПК внести производителя смартфонов в список международных спонсоров войны. В компании заявили, что они за мир во всем мире.

Об этом сообщается на сайте Xiaomi. Свою позицию китайская корпорация начала с того, что каждый потребитель имеет право на доступ к средствам связи.

— Мы решительно выступаем против обвинений со стороны украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в том, что мы являемся международным спонсором войны. Мы не поддерживаем никаких военных действий, и поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия — позволить каждому человеку в мире жить лучше благодаря инновационным технологиям, — заявили в Xiaomi.

Впрочем, не все компании считают, что зарабатывать деньги на крови — это норма. Крупные корпорации за последний год полномасштабной войны уже покинули рынок РФ. Среди них: Apple, Spotify, Microsoft, Samsung, Nokia и другие производители электроники и владельцы сервисов.

То, что НАПК внесло Xiaomi в список спонсоров войны, негативно скажется на репутации Xiaomi. Многие компании будут дважды думать перед тем, как решаться на сотрудничество — от этого может пострадать доверие клиентов.