Компанія Apple відмовилася від поставок вольфраму, золота і танталу з Росії. Тепер головним імпортером цих металів для виробника iPhone стане Казахстан.

Корпорація пішла на цей крок через вимоги влади США. Щоправда, з РФ все ще поставляється вольфрам – про це повідомляється у звітах Apple.

Ще 2021 року поставки вольфрамового концентрату в США були на рівні $3 млн, що для ринку цього металу становить близько 3,5%.

Примітно, що з РФ до США постачалося близько 200 тонн вольфраму і менше ніж 10 тонн золота на рік.

Такі обмеження можуть негативно вплинути на ціни пристроїв Apple. Однак ціни на iPhone 15 і без цього вражають. Різниця у вартості між базовою та топовою модифікацією може скласти $400.

Усе через новий чипсет A17, який буде встановлений на версії Pro і Pro Max. Базові версії отримають торішній процесор A16. Цінник на iPhone 15 починається від $799, а версія Pro Max або Ultra може обійтися в $1 299.

З кожним днем у мережі з’являється все більше інформації про нові смартфони. Наприклад, нещодавно розкрили головні функції iOS 17, яку випустять відразу після виходу iPhone 15. Серед основних змін – опрацьовані віджети.