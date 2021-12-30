Може впасти на Землю найближчими тижнями: ракетний блок РФ застряг на низькій орбіті

На низькій орбіті нашої планети застряг ракетний блок Персей. Тобто над Землею літає 20 тонн некерованого вантажу, який може впасти на поверхню.

Як повідомляє Daily Mail, випробувальний запуск військового супутника російського виробництва 27 грудня з космодрому Плесецьк назвали успішним, але він може впасти на Землю через несправність, яка виникла в ракетному блоці.

Пуск здійснювали за допомогою ракети-носія нового покоління Ангара А5, чия точна вага невідома.

Але вага корисного навантаження, розгінного блока та палива, як передбачається, перевищує 20 тонн. Вона повинна була опинитися на висоті 35800 км після відділення від ракети-носія.

Повідомляється, що Роскосмос планував провести імітацію доставки супутника на ДСО, але, незважаючи на те, що запуск визнали “бездоганним”, у верхній частині розгінного блока Персей виникла поломка за 12 хвилин польоту після відділення.

Таким чином супутник не досяг своєї орбіти, і ракетний блок Персей застряг на низькій орбіті з макетом корисного навантаження вагою 20 тонн.

Експерти стверджують, що цей вантаж може впасти на землю протягом найближчих тижнів. У кращому разі – у Тихий океан.

Інцидент вважають першою масштабною аварією Роскосмоса під час запуску за останні три роки.

Уточнюється, що якби ракета-носій виводила на орбіту справжній супутник, а не макет, він був би втрачений.

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Фото: скрін з відео Міноборони РФ