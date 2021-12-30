Может рухнуть на Землю в ближайшие недели: ракетный блок РФ застрял на низкой орбите

На низкой орбите нашей планеты застрял ракетный блок Персей. Таким образом, над Землей летает 20 тонн неуправляемого груза, который может упасть на поверхность.

Как сообщает Daily Mail, испытательный запуск военного спутника российского производства 27 декабря с космодрома Плесецк назвали успешным, но он может упасть на Землю из-за неисправности, которая возникла в ракетном блоке.

Пуск производили с помощью ракеты-носителя нового поколения Ангара А5, чей точный вес неизвестен.

Но вес полезной нагрузки, разгонного блока и топлива, как предполагается, превышает 20 тонн. Она должна была оказаться на высоте 35 800 км после отделения от ракеты-носителя.

Как сообщается, Роскосмос планировал провести имитацию доставки спутника на ГСО. Но, несмотря на то, что запуск признали “безупречным”, в верхней части разгонного блока Персей возникла поломка спустя 12 минут полета после отделения.

Таким образом предполагаемый спутник не достиг своей орбиты, и ракетный блок Персей застрял на низкой орбите с макетом полезной нагрузки весом 20 тонн.

Эксперты утверждают, что этот груз может упасть на Землю в течение ближайших недель. В лучшем случае – в Тихий океан.

Инцидент считают первой масштабной аварией Роскосмоса при запуске за последние три года.

Уточняется, что если бы ракета-носитель выводила на орбиту реальный спутник, а не макет, он уже был бы потерян.

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Фото: скрін з відео Міноборони РФ