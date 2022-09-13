Віртуальний Monobank вирішив відмовитися від російської мови у додатку. Найближчим часом із сервісу зникне підтримка мови окупанта.

Про це заявив співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. Бізнесмен розповів, що народився і ріс у Дніпрі, де все життя розмовляв російською – його за це ніхто не утискував.

Однак ті, хто прийшли на нашу землю вбивати мирних людей, також розмовляють російською.

Зараз дивляться

– Ця мова асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує і тими, хто вважає, що все не так однозначно. Тому я хочу перестати думати цією мовою чи хоча б навчитися добре говорити українською. У найближчій версії програми ми вилучимо російську мову з Монобанку, – додав Олег.

Гороховський нагадав, що Monobank – це український банк, і тепер він доступний лише рідною мовою. Бізнесмен заявив, що з кожним днем ​​зменшувалась кількість користувачів, які вибрали у додатку російську мову. На сьогодні їх 838 тис., хоча 24 лютого таких було 1,19 млн, що становило 30% від усієї кількості.

– Ми дуже хочемо, щоб наші клієнти віднеслися з розумінням до цього рішення, і почали частіше спілкуватися державною мовою, – додав співзасновник банку.

Нагадаємо, що з 1 вересня Monobank підвищив тариф на зняття готівки з 0,5% до 0,9%. За заявою Гороховського, за попередніх умов тариф за зняття готівки не буде покривати витрати фінустанови.