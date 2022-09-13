Виртуальный Monobank решил отказаться от русского языка в приложении. В ближайшее время из сервиса исчезнет поддержка языка оккупанта.

Об этом заявил сооснователь Monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале. Бизнесмен рассказал, что родился и рос в Днепре, где всю жизнь разговаривал на русском — его за это никто не притеснял.

Однако те, кто пришли на нашу землю убивать мирных людей, также разговаривают на русском.

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— Этот язык ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что не все так однозначно. Поэтому я хочу перестать думать на этом языке или хотя бы научиться хорошо говорить на украинском. В ближайшей версии приложения мы удалим русский язык из Монобанка, — добавил Олег.

Гороховский напомнил, что Monobank — это украинский банк, и теперь он доступен только на родном языке. Бизнесмен заявил, что с каждым днем уменьшалось количество пользователей, выбравших в приложении русский язык. На сейчас их 838 тыс., хотя 24 февраля таких было 1,19 млн, что составило 30% от всего количества.

— Мы очень хотим, чтобы наши клиенты отнеслись с пониманием к этому решению и стали чаще общаться на государственном языке, — добавил сооснователь банка.

Напомним, что с 1 сентября Monobank повысил тариф на снятие наличных денег с 0,5% до 0,9%. По заявлению Гороховского, в предыдущих условиях тариф за снятие наличных не будет покрывать расходы финучреждения.