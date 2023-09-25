Космический корабль OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Бенну.

Зонд приземлился на полигоне для испытаний в штате Юта после семилетнего путешествия. Там его ждала команда NASA, поскольку ученым нужно было как можно скорее доставить капсулу во временную чистую комнату, чтобы защитить ее от загрязнения из окружающей среды Земли.

Внутри капсулы 250 г грунта, которые были собраны аппаратом с поверхности астероида Бенну в октябре 2020 года. Ученые верят, что в нем могли остаться частички химических элементов, возраст которых около 4,5 млрд лет. Сам астероид был обнаружен в 1999 году.

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Именно Бенну может ответить на важный вопрос — как на Земле появились органические вещества, а в последствии возникла жизнь. Возможно, астероиды, сталкивающиеся с нашей планетой, могли перенести их.

У самого аппарата OSIRIS-Rex началась новая миссия — OSIRIS-APEX. Он отправится к астероиду Апофис. Ожидается, что ему удастся достичь его к 2029 году, когда тот наиболее приблизится к Земле.