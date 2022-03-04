Компанія-техногігант Microsoft зупиняє продаж товарів і надання своїх послуг у Росії.

– Як і весь решта світу, ми нажахані, обурені та засмучені фотографіями та новинами, що надходять з війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії. Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії, – йдеться у блозі компанії.

У Microsoft продовжують допомагати спеціалістам із кібербезпеки в Україні захищатися від російських атак.

– З початку війни ми діяли проти російської пропаганди, деструктивних чи підривних заходів щодо понад 20 українських державних організацій, організацій ІТ і фінансового сектору. Ми також вжили заходів проти кібератак, націлених на кілька цивільних об’єктів, – повідомили у компанії.

Microsoft також закликала до відновлення миру, поваги суверенітету України та захисту її народу.

Нагадаємо, що через війну в Україні багато компаній і корпорацій відмовилися працювати в Росії або обмежили функціонал своїх сервісів. Тільки 4 березня, крім Microsoft, до списку приєдналися Aston Martin, Cisco Systems Inc., Fazer, Flashscore, Google, Hitachi, Marks & Spencer, Michelin, Swarovski та YouTube.