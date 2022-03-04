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Microsoft остановила продажи в России

4 марта 2022, 17:19
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Microsoft остановила продажи в России
Источник: Depositphotos

Компания-техногигант Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление своих услуг в России.

— Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены фотографиями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России.

 

Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России, — говорится в блоге компании.

В Microsoft продолжают помогать специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских атак.

— С начала войны мы действовали против российской пропаганды, деструктивных или подрывных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, организаций ІТ и финансового сектора. Мы также приняли меры против кибератак, нацеленных на несколько гражданских объектов, — сообщили в компании.

Microsoft также призвала к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите ее народа.

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Напомним, что из-за войны в Украине многие компании и корпорации отказались работать в России или ограничили функционал своих сервисов. Только 4 марта, кроме Microsoft, к списку присоединились Aston Martin, Cisco Systems Inc., Fazer, Flashscore, Google, Hitachi, Marks & Spencer, Michelin, Swarovski и YouTube.

Теги
Microsoft , Війна в Україні
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