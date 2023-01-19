Компанія Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов, якщо він не порушує стандарти спільноти.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

– Нещодавно Meta розробила і ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни. Поступово це рішення починає діяти. Також Meta не блокуватиме сторінки Азовців та контент про полк Азов, якщо він не порушує стандарти спільноти Meta, – йдеться у повідомленні.

Питання блокування контенту міністр Михайло Федоров обговорив з президентом з глобальної політики Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.

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