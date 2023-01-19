Компанія Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов, якщо він не порушує стандарти спільноти.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
– Нещодавно Meta розробила і ухвалила адаптовану політику модерації контенту для висвітлення війни. Поступово це рішення починає діяти. Також Meta не блокуватиме сторінки Азовців та контент про полк Азов, якщо він не порушує стандарти спільноти Meta, – йдеться у повідомленні.
Питання блокування контенту міністр Михайло Федоров обговорив з президентом з глобальної політики Meta Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі.
– Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв, – написав Федоров.