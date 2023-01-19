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Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов — Федоров

19 января 2023, 21:35
Валентина Чорна редактор ленты
Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов — Федоров
Источник: Depositphotos

Компания Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов, если он не нарушает стандарты сообщества.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

— Недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны. Постепенно это решение начинает действовать. Также Meta не будет блокировать страницы Азовцев и контент о полке Азов, если он не нарушает стандарты сообщества Meta, — говорится в сообщении.

Вопрос блокирования контента министр Михаил Федоров обсудил с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.

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— Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по поводу Украины. Благодаря этому миллионы людей в мире узнают о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев, — написал Федоров.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Meta Азов Мінцифри Михайло Федоров
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