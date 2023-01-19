Компания Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов, если он не нарушает стандарты сообщества.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

— Недавно Meta разработала и приняла адаптированную политику модерации контента для освещения войны. Постепенно это решение начинает действовать. Также Meta не будет блокировать страницы Азовцев и контент о полке Азов, если он не нарушает стандарты сообщества Meta, — говорится в сообщении.

Вопрос блокирования контента министр Михаил Федоров обсудил с президентом по глобальной политике Meta Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе.

Сейчас смотрят — Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по поводу Украины. Благодаря этому миллионы людей в мире узнают о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев, — написал Федоров. Читайте также: Поймали за сбором личных данных: Meta оштрафовали на более чем $400 млн

Источник Министерство цифровой трансформации

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