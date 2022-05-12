Meta буде самостійно модерувати контент про війну в Україні

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook і Instagram, відкликала запит до наглядової ради про роз’яснення правил модерації контенту щодо російського вторгнення в Україну.

Таким чином Meta має право самостійно вирішувати, як справлятися з безліччю проблем платформи, викликаних війною, починаючи від закликів українців до насильства проти російських загарбників і закінчуючи фальшивими відеороликами про війну і зловмисним зломом офіційних акаунтів у Facebook.

Наглядова рада, створена засновником Facebook Марком Цукербергом як незалежна організація, складається з експертів з цивільних прав і свободи слова. Вони можуть видавати необов’язкові директиви для Meta щодо модерації контенту, а також розглядати конкретні випадки видалення контенту.

– Це рішення далося нам нелегко. Ми з нетерпінням чекаємо можливості звернутися до експертної ради з інших складних випадків модерації контенту в майбутньому, – йдеться у заяві керівництва Meta.

Зазначимо, що запит Meta на отримання вказівок був поданий 25 березня. Наглядова рада погодилася розглянути це питання 29 березня, проте компанія відкликала запит наприкінці квітня.