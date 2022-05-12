Meta будет самостоятельно модерировать контент о войне в Украине

Компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, отозвала запрос в наблюдательный совет о разъяснении правил модерации контента по поводу российского вторжения в Украину.

Таким образом, Meta имеет право самостоятельно решать, как справляться с множеством проблем платформы, вызванных войной, начиная от призывов украинцев к насилию против российских захватчиков и заканчивая фальшивыми видеороликами о войне и злонамеренным взломом официальных аккаунтов в Facebook.

Наблюдательный совет, созданный учредителем Facebook Марком Цукербергом как независимая организация, состоит из экспертов по гражданским правам и свободе слова. Они могут издавать необязательные директивы для Meta по модерации контента, а также рассматривать конкретные случаи удаления контента.

– Это решение далось нам нелегко. Мы с нетерпением ждем возможности обратиться в экспертный совет по другим сложным случаям модерации контента в будущем, — говорится в заявлении руководства Meta.

Отметим, что запрос Meta на получение указаний был подан 25 марта. Наблюдательный совет согласился рассмотреть этот вопрос 29 марта, однако компания отозвала запрос в конце апреля.