Компанія Google знову завдала чергового удару по Росії у технологічному плані. Пошуковик заборонив розробникам завантажувати та оновлювати платні програми у Google Play.

Про це повідомляється у блозі компанії.

– Google Play призупинив систему оплати для жителів Росії з 10 березня. Користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписку на сервіси, а також купувати послуги всередині програм, – заявили в Google.

Пошуковик додав, що для мешканців РФ залишаться доступними безкоштовні програми, які все ще можна завантажити.

Це завдасть величезного удару користувачам смартфонів – більшість популярних додатків надають свої основні послуги за гроші. Навіть якщо платні програми вже встановлені на смартфони, оновити їх буде неможливо. Це зробить пристрої користувачів легкою ціллю для хакерів, а нові функції недоступними.

У середині квітня інша компанія обмежила доступ до своїх послуг для росіян. Програми для прослуховування музики Spotify видалили з Google Play та App Store, а також прибрали можливість продовження платної підписки. Сама компанія повністю пішла з ринку РФ, тому що не хоче заробляти криваві гроші.