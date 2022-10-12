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Вже в дорозі! Сергій Притула відправив Ілону Маску підручник з історії України

12 Жовтня 2022, 16:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вже в дорозі! Сергій Притула відправив Ілону Маску підручник з історії України
Джерело: Getty Images

Телеведучий і волонтер Сергій Притула відправив підручник з історії американському мільярдерові Ілону Маску.

У Twitter Притула оприлюднив серію фото і повідомив, що книга Романа Піняжка з історії України вже на шляху до засновника компанії SpaceX.

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– Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла – це не варіант для українців! – написав Сергій.

Нагадаємо, на початку жовтня Ілон Маск здивував українців своїми міркуваннями. Мільярдер запропонував віддати окупований півострів Крим Росії.

Громадян нашої країни розлютили такі висловлювання бізнесмена, тому менше ніж за добу вони зібрали на підручник з історії Ілону Маску понад 2,3 млн грн. Збір відкрив Сергій Притула, зазначивши, що інші гроші підуть на партію рацій Motorola R7 для ЗСУ.

Теги
Ілон Маск Історія України Сергій Притула
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