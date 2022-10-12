Телеведучий і волонтер Сергій Притула відправив підручник з історії американському мільярдерові Ілону Маску.

У Twitter Притула оприлюднив серію фото і повідомив, що книга Романа Піняжка з історії України вже на шляху до засновника компанії SpaceX.

The book on Ukrainian history by Roman Pinyazhko is on its way to you @elonmusk. Hope it helps you understand why surrendering to the russian evil empire is not an option for Ukrainians! The rest of the raised $63 100 we will spend on Motorola R7 radios for our Armed Forces. pic.twitter.com/zaaHTnHKq1 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 12, 2022 Зараз дивляться

– Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла – це не варіант для українців! – написав Сергій.

Нагадаємо, на початку жовтня Ілон Маск здивував українців своїми міркуваннями. Мільярдер запропонував віддати окупований півострів Крим Росії.

Громадян нашої країни розлютили такі висловлювання бізнесмена, тому менше ніж за добу вони зібрали на підручник з історії Ілону Маску понад 2,3 млн грн. Збір відкрив Сергій Притула, зазначивши, що інші гроші підуть на партію рацій Motorola R7 для ЗСУ.