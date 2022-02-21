Марсохід Curiosity зняв хмари на Марсі, що перебувають на висоті 80 км. Зафіксувати це погодне явище вдалося ще у грудні 2021 року.

Хмари досить складно виявити, та й сам ровер не призначений для таких знімань. Вченим довелося опрацювати практично кожен кадр. Відомо, що на Марсі на таких висотах хмари складаються із вуглекислого газу.

Нагадаємо, що марсохід Curiosity призначений для дослідження кратера Гейла. Він приземлився на поверхню Марса у 2012 році, і спочатку мав працювати лише 2 роки.

Проте вчені NASA вирішили продовжити його роботу на невизначений термін. Відомо, що з 2012 року під кінець 2021 року марсохід подолав понад 26 км на поверхні планети.

Вчені з кожним роком знаходять все більше доказів, що Марс є живою планетою. Наприклад, на початку цього року вдалося виявити сліди землетрусу. У цьому вченим допомогло каміння, яке під впливом гравітації рухалося по поверхні планети.

Причому саме природне явище трапилося нещодавно – візерунки у формі ялинки залишаються на поверхні кілька років, після чого їх замітає пилом та піском.