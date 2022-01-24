Вчені виявили рідкісне явище на Марсі – землетрус. У цьому їм допомогло каміння, яке під впливом гравітації рухалося по поверхні планети.

У NASA заявили, що валуни залишили візерунок у формі ялинки — таке сталося з тисячами каменів Марса. Вчені запевняють – сліди здатні залишитися на поверхні кілька років, після чого їх закидає піщаними бурями та пилом.

– Довгий час ми думали, що Марс – це холодна мертва планета, – каже планетолог із Університету Брауна Інгрід Даубар.

Це перший випадок, коли вдалося зафіксувати рух каміння на Марсі – подібне раніше фіксувалося лише на Місяці та кометі.

Завдання вчених — з’ясувати ймовірну дату землетрусу. Сліди можуть допомогти знайти локацію сейсмічної активності Марса. Це дозволить довести, що планети досі відбуваються величезні зміни.

Усього було виявлено понад 4,5 тис. слідів – третину з них зафіксували у 2006 році. Це означає, що активність планети відбулася у межах останніх 15 років.

Відомо, що зараз на Марсі переживає піщану бурю зонд NASA InSight. Він перейшов у режим економії енергії ще 7 січня. Експерти запевняють, що апарат зможе пережити це погодне явище — у 2018 році потоки вітру з піском знищили марсохід Opportunity, тоді пристрій так і не зміг зберегти енергію.