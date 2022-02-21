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Марсоход NASA показал инопланетные облака: не хуже земных

21 февраля 2022, 13:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марс
Источник: Depositphotos

Марсоход Curiosity заснял облака на Марсе, которые находятся на высоте 80 км. Зафиксировать это погодное явление удалось еще в декабре 2021 года.

Тучи достаточно сложно обнаружить, да и сам ровер не предназначен для таких съемок. Ученым пришлось обработать практически каждый кадр. Известно, что на Марсе на таких высотах облака состоят из углекислого газа.

Напомним что марсоход Curiosity предназначен для исследования кратера Гейла. Он приземлился на поверхность Марса в 2012 году, и изначально должен был работать всего 2 года.

Однако ученые NASA решили продлить его работу на неопределенный срок. Известно, что с 2012 года под конец 2021 года марсоход преодолел более 26 км по поверхности планеты. 

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Ученые с каждым годом находят все больше доказательств того, что Марс является живой планетой. К примеру, в начале этого года удалось обнаружить следы землетрясения. В этом ученым помогли камни, которые под воздействием гравитации двигались по поверхности планеты.

Причем само природное явление случилось недавно — узоры в форме елочки остаются на поверхности несколько лет, после чего их заметает пылью и песком.

Источник
NASA
Теги
NASA , Марс
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