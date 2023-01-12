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Майже такого ж розміру, як Земля: телескоп Джеймса Вебба виявив екзопланету

12 Січня 2023, 17:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
космос
Джерело: Pixabay

Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив свою першу екзопланету. Небесне тіло LHS 475 b розташоване за межами нашої Сонячної системи та майже такого ж розміру, як Земля.

Кам’янистий світ перебуває на відстані 41 світлового року у сузір’ї Октансу.

– Немає жодних сумнівів у тому, що планета існує. Вихідні дані Вебба підтверджують це, – сказав науковий співробітник Джейкоб Лустіг-Єгер з лабораторії прикладної фізики університету Джона Гопкінса в Лорелі.

Дослідницька група використовувала Вебба для аналізу планети за кількома довжинами хвиль світла, щоб визначити, чи має вона атмосферу. Поки команда не змогла зробити жодних остаточних висновків, але чутливість телескопа вловила низку присутніх молекул.

Зараз дивляться

За допомогою Вебба також стало відомо, що планета на кілька сотень градусів тепліша, ніж наша. Якщо дослідники виявлять будь-які хмари на LHS 475 b, це може бути більш схожим на Венеру, яка вважається більш гарячим близнюком Землі з атмосферою з вуглекислого газу.

Дослідники вважають, що їхнє відкриття стане першим із багатьох у майбутньому Вебба.

– Ці перші результати спостережень за кам’янистою планетою розміром із Землю відкривають двері до багатьох майбутніх можливостей для вивчення атмосфери кам’янистої планети за допомогою Вебба. Він наближає нас до нового розуміння земних світів за межами Сонячної системи, і місія тільки починається, – сказав директор відділу астрофізики у штаб-квартирі NASA Марк Клампін.

Влітку астрономи матимуть ще один шанс спостерігати за планетою, щоб провести додатковий аналіз потенційної присутності атмосфери.

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Джерело
CNN
Теги
NASA Космос Планета
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