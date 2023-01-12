Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил свою первую экзопланету. Небесное тело LHS 475 b расположенное за пределами нашей Солнечной системы и является почти такого же размера, как Земля.

Каменистый мир находится на расстоянии 41 светового года в созвездии Октанса.

— Нет никаких сомнений в том, что планета существует. Исходные данные Уэбба подтверждают это, — сказал научный сотрудник Джейкоб Лустиг-Йегер из лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса в Лореле.

Исследовательская группа использовала Уэбба для анализа планеты по нескольким длинам волн света, чтобы определить, есть ли у нее атмосфера. На данный момент команда не смогла сделать каких-либо окончательных выводов, но чувствительность телескопа уловила ряд присутствующих молекул.

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Обнаружения Уэбба также показали, что планета на несколько сотен градусов теплее, чем наша. Если исследователи обнаружат какие-либо облака на LHS 475 b, это может оказаться больше похожим на Венеру, которая считается более горячим близнецом Земли с атмосферой из углекислого газа.

Исследователи считают, что их открытие станет первым из многих в будущем Уэбба.

— Эти первые результаты наблюдений за каменистой планетой размером с Землю открывают дверь ко многим будущим возможностям для изучения атмосферы каменистой планеты с помощью Уэбба. Он приближает нас к новому пониманию земных миров за пределами Солнечной системы, и миссия только начинается, — сказал директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Марк Клампин.

Летом у астрономов будет еще один шанс снова наблюдать за планетой, чтобы провести дополнительный анализ потенциального присутствия атмосферы.