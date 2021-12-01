За оцінками організації Міжнародного союзу електрозв’язку, 37% населення світу або 2,9 млрд людей ніколи не користувалися всесвітньою мережею. Проте кількість осіб із можливістю підключення до мережі постійно зростає.

За даними агентства ООН, цей показник зріс на 800 млн осіб за два роки — до 4,9 млрд у 2021 році. Крім загального впровадження бездротової мережі, на це вплинула пандемія Covid-19, яка змушує все більше людей освоювати інтернет.

Багато хто з нас перейшов на віддалену роботу, а люди похилого віку навчилися віддалено спілкуватися зі своїми близькими та рідними. Навчання також стало дистанційним, а пенсіонери активно вчилися оплачувати комунальні послуги онлайн.

Але далеко не всі мали змогу купити смартфон чи ноутбук для підключення до мережі.

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В ООН також наголошують на розриві між міськими та сільськими районами. Кількість активних користувачів мережі у селищах майже вдвічі менша, ніж у містах. Така тенденція спостерігається у всьому світі.

Також на доступність до всесвітньої мережі впливає і погана якість зв’язку — у віддалених куточках планети часто погані умови навіть стільникового зв’язку, що й казати про інтернет.

– МСЕ працюватиме над тим, щоб були всі компоненти, аби приєднати 2,9 млрд людей, що залишилися. Наша головна мета – переконатися, що ніхто не залишився без зв’язку, – заявив генеральний секретар МСЕ Хоулінь Чжао.

Також не варто забувати про безпеку в інтернеті. У всьому світі хакери активно наживаються на безграмотності користувачів. Мільйони людей активно завантажують програми з вірусами на свої пристрої, тим самим даючи зловмисникам можливість красти гроші та особисті дані. Наприклад, найпопулярнішим паролем у 2021 році була комбінація цифр 123456.